Апокалипсис на орбите: почему мусор в космосе грозит нашей планете

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ЕКА: космическое пространство вокруг Земли заполняется мусором с тревожной скоростью

1:27
Наука

Космическое пространство вокруг Земли заполняется мусором с тревожной скоростью, согласно ежегодному отчету Европейского космического агентства (ЕКА) за 2023 год.

ЕКА: космическое пространство вокруг Земли заполняется мусором с тревожной скоростью
Фото: NASA is licensed under public domain

ЕКА публикует отчеты о состоянии космической среды с 2017 года и отслеживает более 35 тысяч искусственных объектов в ближнем космосе.

Согласно отчету, увеличение количества запусков делает ближний космос менее предсказуемым. Особенно беспокойство вызывает орбитальный диапазон от 500 до 600 километров над поверхностью Земли, где размещено большинство новых спутников. Любая крупная авария в этом секторе может вызвать цепную реакцию, способную повредить или вывести из строя тысячи аппаратов.

Эксперты предсказывают рост числа катастрофических столкновений в ближайшие десятилетия, если текущие тенденции сохранятся.

Кроме того, в 2023 году зафиксировано значительное увеличение случаев неконтролируемого падения космического мусора на Землю, более 600 инцидентов. Специалисты ЕКА связывают большинство этих случаев с возросшей солнечной активностью, которая вызывает расширение верхних слоев атмосферы, увеличивая сопротивление и заставляя спутники и другие объекты терять высоту быстрее.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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