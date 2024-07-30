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Могила шаманки возрастом 12 000 лет найдена на юго-востоке Турции

Обнаружена могила шаманки возрастом 12 000 лет

1:06
Наука

Недавнее археологическое открытие в Чемка Хойюк, расположенном в верховьях реки Тигр в юго-восточной Турции, указывает на возможное существование шаманки в эпоху неолита около 12 000 лет назад.

Обнаружена могила шаманки возрастом 12 000 лет
Фото: Arkeonews by Associate Professor Doctor Ergül Kodaş, PDM

Исследователи обнаружили могилу женщины, умершей в возрасте 25-30 лет, которая была похоронена с необычными артефактами: черепом зубра, крылом куропатки, ногами куницы и останками овцы или козы.

Эти находки, вместе с необычным закрытием могилы большим известняковым блоком, отличающимся от традиций того времени, указывают на её духовную связь с дикими животными, сообщает L'Anthropologie.

Период, к которому относится это захоронение, известен как докерамический неолит А (PPNA), характеризующийся переходом от охоты и собирательства к ранним формам оседлости и земледелия.

Это открытие помогает глубже понять ритуальные и духовные практики того времени, подчёркивая роль женщин в духовной жизни ранних обществ.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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