Авиаперелеты в Северном полушарии станут опаснее из-за климата

JGRA: глобальное потепление повысило риск турбулентности в атмосфере на 155%

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Французские исследователи из Университета Тулузы установили, что глобальное потепление приводит к увеличению частоты возникновения непредсказуемой турбулентности в Северном полушарии, известной как турбулентность ясного неба. Это может оказать влияние на безопасность авиаперелетов. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres (JGRA).

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Турбулентность ясного неба чаще всего наблюдается вблизи быстрых воздушных потоков, движущихся с запада на восток, на высоте около 10-12 километров над землей.

Иногда самолеты, пролетающие через эти струйные течения, сталкиваются с неустойчивым восходящим воздухом, называемым вертикальным сдвигом ветра, что вызывает турбулентность ясного неба.

Проанализировав атмосферные данные с 1980 по 2021 годы, ученые обнаружили, что количество умеренной и сильной турбулентности ясного неба увеличилось на 60-155% в районах Северной Африки, Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Атлантики и северной части Тихого океана за этот 41-летний период.

Используя 11 климатических моделей, команда также определила прошлые и будущие изменения турбулентности. Дальнейшие исследования помогут выяснить, будет ли безопаснее летать на более высоких или низких высотах по сравнению с текущими нормами.