Революция в науке: вирусы могут быть ключом к эволюции человека

Ученые обнаружили остатки древних вирусов в ДНК одноклеточного организма

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых под руководством эволюционного биолога Алекса де Мендосы Солера из Лондонского университета королевы Марии сделала сенсационное открытие: они обнаружили остатки геномов древних гигантских вирусов в ДНК одноклеточного организма, родственника сложным формам жизни, таким как люди.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

Это открытие предполагает, что вирусы могли сыграть более значимую роль в нашей эволюционной истории, чем считалось ранее. Они, возможно, способствовали выживанию клеток, подобных предку эукариота Amoebidium, благодаря интеграции генов вирусного происхождения.

"Это как обнаружить троянских коней в ДНК амебидия", — комментирует Солер.

Он добавляет, что вирусные вставки могут быть опасны, но A. appalachense, похоже, контролирует их, химически подавляя. Исследование показало, что этот одноклеточный организм, в тесной связи с животными, постоянно смешивает свой геном с геномами гигантских вирусов-хищников. Несмотря на потенциально летальные последствия, микробы, по всей видимости, адаптировались, модифицируя свои ДНК с помощью фермента DNMT1.

Исследователи также обнаружили, что A. appalachense производит DNMT1 и использует его для сохранения значительного объема генетического материала от гигантских вирусов, что, как полагают ученые, может бросить вызов традиционному пониманию вирусов как простых захватчиков.

"Эти результаты подчеркивают более сложные отношения между вирусами и их хозяевами", — отмечает Солер.

Он также добавляет, что это позволяет научным кругам пересмотреть роль древних вирусов в эволюции сложных организмов. Исследование выявило разнообразие вирусного материала в геномах различных изолированных амебидий, указывая на динамичность данного процесса.

Ученые уверены, что вирусные вставки могли сыграть важную роль в эволюции, предоставляя новые гены.

Это открытие может помочь лучше понять похожие процессы, происходящие в ДНК людей и других млекопитающих, где также присутствуют остатки древних вирусов, известные как эндогенные ретровирусы. Ранее считавшиеся бездействующими, эти элементы могут иметь скрытые преимущества, оставаясь в нашем геноме.