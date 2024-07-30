Учёные создали технологию, которая сократит путь к звёздам до 20 лет

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Учёные разработали новый световой парус для межзвёздных зондов

1:07
Наука

Межзвездные космические зонды, планируемые к отправке к системе Альфа Центавра, будут оснащены световыми парусами, использующими давление солнечного света или лазера для движения.

Учёные разработали новый световой парус для межзвёздных зондов
Фото: Flickr by Adam Evans, CC BY 2.0

Пока что работающий прототип не создан, но нидерландские исследователи разработали крошечный световой парус, который может ускорить достижение звезд.

Вдохновленные идеями Роберта Форварда и Фридриха Цандера, современные проекты, такие как Breakthrough Starshot, предполагают отправку флота микрозондов, движущихся на световых парусах со скоростью до 20% от скорости света, что позволяет достичь Альфа Центавра за 20 лет, сообщает arXiv.

Недавние успехи группы Ричарда Норта из Делфтского технического университета включают создание прототипа светового паруса из нитрида кремния, который обладает необходимыми отражательными свойствами и может быть произведен быстро и дешево.

Несмотря на перспективы, остаются нерешенными технические проблемы, такие как управление множеством микрозондов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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