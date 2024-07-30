Россия и Бразилия планируют провести кругосветную научную экспедицию вокруг Антарктиды на судне "Академик Трешников" осенью. В экспедиции примут участие ученые из восьми стран БРИКС.
По словам директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александра Макарова, российское судно отправится к берегам Южной Америки в октябре, а старт экспедиции намечен на ноябрь. Проект является крупным и объединяет международную научную команду.
Также рассматривается возможность проведения подобного проекта в Арктике на ледостойкой платформе "Северный полюс", построенной в 2022 году на Адмиралтейских верфях, сообщает РИА Новости.
Судно "Северный полюс" служит транспортом, домом, научно-исследовательским центром и измерительным прибором, что позволяет детально изучать ледовую обстановку.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.