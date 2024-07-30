Учёные из стран БРИКС отправятся в путешествие вокруг Антарктиды

Россия и Бразилия проведут экспедицию вокруг Антарктиды

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Россия и Бразилия планируют провести кругосветную научную экспедицию вокруг Антарктиды на судне "Академик Трешников" осенью. В экспедиции примут участие ученые из восьми стран БРИКС.

Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

По словам директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александра Макарова, российское судно отправится к берегам Южной Америки в октябре, а старт экспедиции намечен на ноябрь. Проект является крупным и объединяет международную научную команду.

Также рассматривается возможность проведения подобного проекта в Арктике на ледостойкой платформе "Северный полюс", построенной в 2022 году на Адмиралтейских верфях, сообщает РИА Новости.

Судно "Северный полюс" служит транспортом, домом, научно-исследовательским центром и измерительным прибором, что позволяет детально изучать ледовую обстановку.