Уникальный банк данных для обучения ИИ создали в России

Учёные представили банк данных для обучения ИИ

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские исследователи опубликовали банк данных, предназначенный для обучения ИИ самостоятельному принятию решений и освоению правил работы на наглядных примерах. Этот банк содержит 100 миллиардов наборов данных для контекстного обучения с подкреплением и доступен всем ученым и разработчикам.

Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, CC0

В области контекстного обучения с подкреплением нет стандартизации, и авторы предыдущих работ были вынуждены собирать новые наборы данных с нуля.

Новый банк данных поможет создавать ИИ, которые легче настраивать для решения новых задач без участия узкопрофильных специалистов, и станет источником полезных синтетических данных. Банк данных разработан для обучения ИИ, способных быстро осваивать новые задачи, основываясь на небольшом числе готовых примеров. В него включена информация по 30 тысячам различных задач, адаптированных для использования в универсальной среде обучения XLand-MiniGrid.

Для создания этого набора задач исследователи использовали алгоритмы, позволяющие применять множество графических процессоров для обучения ИИ. Все данные и утилиты для работы с ними были опубликованы в открытом доступе на популярной платформе для разработки программ, сообщает ТАСС.

Исследователи протестировали банк данных на системах ИИ, основанных на двух подходах к контекстному обучению с подкреплением — AD и DPT. Первая нейросеть смогла самостоятельно принимать решения в незнакомых ситуациях, тогда как вторая нет.