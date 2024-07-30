Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как навсегда избавиться от надоедливого вьюнка на дачном участке
Вузы России подвели итоги приема документов
Играбельный билд Warhammer 40,000: Space Marine 2 утёк в сеть
Советы, как есть морковь, чтобы усваивались все витамины
У британского пловца Адама Пити — положительный тест на ковид на Играх-2024
Малиновый джем: максимально лёгкий рецепт приготовления
Россия сосредоточится на открытии крупных месторождений в труднодоступных районах
По каким признакам можно понять, что кожа лица начала стареть?
Диетолог советует автомобилистам: как избежать перегрева и чрезмерного потоотделения
Новая эра интернета: британские физики создали волокна для квантовой связи

Учёные разработали волокна для квантового интернета

Наука

Британские физики из Университета Бата разработали новые оптические волокна с микроструктурированной сердцевиной, содержащей сложный рисунок воздушных карманов.

Учёные разработали волокна для квантового интернета
Фото: Pexels by Field Engineer, CC0

Эти волокна предназначены для передачи света на длинах волн, совместимых с квантовым интернетом будущего.

В отличие от современных оптоволоконных технологий, которые оптимизированы для минимальных потерь света в кварцевом стекле, новые волокна могут работать с источниками одиночных фотонов и другими компонентами квантовой связи. Микроструктурированная сердцевина позволяет манипулировать свойствами света внутри волокна, создавая запутанные пары фотонов, изменяя их цвет и захватывая атомы, сообщает Applied Physics Letters Quantum.

Эти волокна обладают низкими потерями, задержкой и дисперсией, что делает их идеальными для передачи данных в квантовых сетях на различные дистанции.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Западные альянсы разваливаются. РФ может повторить военные походы 1812 и 1945 годов
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
После затишья ВСУ возобновили попытки прорыва к многоэтажкам Волчанска Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Сводка с фронта: Генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Последние материалы
Обновление Windows 11: новые функции и исправления в предстоящем релизе
Как вырастить яркую беламканду?
Россиянам рассказали, во сколько обойдётся отдых в Турции на двоих
Веснина: по организации ОИ-2024 хуже, чем крупные теннисные турниры
Диетолог Бурляева: в день нужно есть 4-5 раз каждые 3 часа
Новое захоронение пиценского принца найдено в Италии
Как быстро избавиться от утренних отёков: простые и эффективные методы
Правительство РФ выделит до 300 млрд рублей на ВСМ Москва — Петербург
Юристы страховой компании предотвратили необоснованную выплату 2,8 млн. рублей
Засолка огурцов на зиму без уксуса: очень простой способ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников