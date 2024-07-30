Британские физики из Университета Бата разработали новые оптические волокна с микроструктурированной сердцевиной, содержащей сложный рисунок воздушных карманов.
Эти волокна предназначены для передачи света на длинах волн, совместимых с квантовым интернетом будущего.
В отличие от современных оптоволоконных технологий, которые оптимизированы для минимальных потерь света в кварцевом стекле, новые волокна могут работать с источниками одиночных фотонов и другими компонентами квантовой связи. Микроструктурированная сердцевина позволяет манипулировать свойствами света внутри волокна, создавая запутанные пары фотонов, изменяя их цвет и захватывая атомы, сообщает Applied Physics Letters Quantum.
Эти волокна обладают низкими потерями, задержкой и дисперсией, что делает их идеальными для передачи данных в квантовых сетях на различные дистанции.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.