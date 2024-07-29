Древняя колесница и богатства таинственного принца найдены в Италии

Новое захоронение пиценского принца найдено в Италии

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

В Коринальдо, Италия, археологи обнаружили захоронение VII века до н. э., принадлежавшее пиценскому народу.

Фото: FB Община Созопол is licensed under public domain

Гробница, найденная под руководством доктора Сесилии Карлорози и Иларии Венанзони, включает в себя двухколесную железную колесницу, бронзовый шлем, бронзовый котел, керамическую посуду и другие ритуальные предметы.

Это захоронение, находящееся в круглой яме диаметром 30 метров, напоминает ранее найденное в 2018 году захоронение колесницы, также принадлежавшее представителю аристократии пиценского народа, известному как "принц Коринальдо", сообщает Planet Today.

Исследования показывают, что пиценцы были воинственным и богатым народом, имевшим торговые связи с этрусками и греками. Несмотря на разрушение, многие найденные артефакты находятся в хорошем состоянии, что позволяет лучше понять культуру и обычаи пиценцев.