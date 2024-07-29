Новый вид динозавра с уникальным когтем найден в Монголии

Новый вид птицеподобного динозавра из семейства троодонтид был обнаружен в Монголии, сообщил монгольский академик Ринченгийн Барсболд.
Этот динозавр, вероятно, был небольшим хищником, но в отличие от агрессивных дромеозавридов, троодонтиды были менее вооружены. В их арсенале был хищный коготь на втором пальце стопы, который, по мнению учёных, был малоэффективным как оружие, сообщает ТАСС.
Первые находки троодонтидов в Монголии из отложений верхнего мела были неполными, что затрудняло их изучение и понимание морфологии.
По словам Барсболда, хотя троодонтиды и имеют схожие признаки с дромеозавридами, они сильно уступают им по количеству особых черт. Он также отметил важность будущих находок, которые могут пролить свет на эволюцию этих динозавров.
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