Новый вид динозавра с уникальным когтем найден в Монголии

Обнаружен новый вид динозавра в Монголии

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Новый вид птицеподобного динозавра из семейства троодонтид был обнаружен в Монголии, сообщил монгольский академик Ринченгийн Барсболд.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Этот динозавр, вероятно, был небольшим хищником, но в отличие от агрессивных дромеозавридов, троодонтиды были менее вооружены. В их арсенале был хищный коготь на втором пальце стопы, который, по мнению учёных, был малоэффективным как оружие, сообщает ТАСС.

Первые находки троодонтидов в Монголии из отложений верхнего мела были неполными, что затрудняло их изучение и понимание морфологии.

По словам Барсболда, хотя троодонтиды и имеют схожие признаки с дромеозавридами, они сильно уступают им по количеству особых черт. Он также отметил важность будущих находок, которые могут пролить свет на эволюцию этих динозавров.