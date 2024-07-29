Солнце опять штормит — третья вспышка мощного класса X за месяц

ИПГ: 29 июля утром на Солнце произошла вспышка класса X1.5

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

В понедельник в Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Фёдорова сообщили о новой мощной вспышке на Солнце.

Фото: NASA is licensed under public domain

"29 июля в 05:37 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3764 (S05W04) зарегистрирована вспышка X1.5 продолжительностью 10 минут", — уточняется в ежедневной сводке.

Это уже третья вспышка высочайшего класса X за месяц, напоминает ТАСС. "Ранее сообщалось о вспышках X1.2 (14 июля) и X1.9 (16 июля)", — передаёт агентство.

Последствия очередного всплеска солнечной активности — ещё впереди. "Геомагнитное поле: 29 июля возможно неустойчивое, 30 июля возможно умеренно возмущённое", — поясняется в прогнозе ИПГ.