В конце июля убывающая Луна по очереди подходит к каждой планете почти вплотную. В воскресенье Московский планетарий выложил ВКонтакте график сближений.
Небесное "дефиле" ночного светила уже началось. 24 и 25 июля Луна прошла мимо Сатурна и Нептуна. Один из подписчиков странички поделился в комментариях фото Луны с Сатурном.
Далее Луна быстро пройдёт по созвездиям Водолей, Рыбы, Овен и Телец, сближаясь с несколькими яркими объектами:
Наблюдать сближения можно при безоблачной погоде после часа ночи и до рассвета в восточном секторе небосвода.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.