Только взгляните: убывающая Луна по очереди подходит к каждой планете почти вплотную (фото)

В Московском планетарии показали сближения Луны с планетами в конце июля

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

В конце июля убывающая Луна по очереди подходит к каждой планете почти вплотную. В воскресенье Московский планетарий выложил ВКонтакте график сближений.

Фото: Московский планетарий is licensed under public domain

Небесное "дефиле" ночного светила уже началось. 24 и 25 июля Луна прошла мимо Сатурна и Нептуна. Один из подписчиков странички поделился в комментариях фото Луны с Сатурном.

Далее Луна быстро пройдёт по созвездиям Водолей, Рыбы, Овен и Телец, сближаясь с несколькими яркими объектами:

29 июля Луна (Ф= 0,33-) проходит в 4,1° севернее Урана (+5,8m)

30 июля (Ф= 0,29-) — в 0,1° южнее звездного скопления Плеяды (М45)

30 июля (Ф= 0,29-) — в 5° севернее Марса (+0,9m)

30 июля (Ф= 0,29-) — в 10° севернее Альдебарана (+0,9m)

31 июля (Ф= 0,25-) — в 5° севернее Юпитера (-2,1m)

Наблюдать сближения можно при безоблачной погоде после часа ночи и до рассвета в восточном секторе небосвода.

Луна рядом с Сатурном