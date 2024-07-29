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Только взгляните: убывающая Луна по очереди подходит к каждой планете почти вплотную (фото)

В Московском планетарии показали сближения Луны с планетами в конце июля

1:30
Наука

В конце июля убывающая Луна по очереди подходит к каждой планете почти вплотную. В воскресенье Московский планетарий выложил ВКонтакте график сближений.

В Московском планетарии показали сближения Луны с планетами в конце июля
Фото: Московский планетарий is licensed under public domain

Небесное "дефиле" ночного светила уже началось. 24 и 25 июля Луна прошла мимо Сатурна и Нептуна. Один из подписчиков странички поделился в комментариях фото Луны с Сатурном.

Далее Луна быстро пройдёт по созвездиям Водолей, Рыбы, Овен и Телец, сближаясь с несколькими яркими объектами:

  • 29 июля Луна (Ф= 0,33-) проходит в 4,1° севернее Урана (+5,8m)
  • 30 июля (Ф= 0,29-) — в 0,1° южнее звездного скопления Плеяды (М45)
  • 30 июля (Ф= 0,29-) — в 5° севернее Марса (+0,9m)
  • 30 июля (Ф= 0,29-) — в 10° севернее Альдебарана (+0,9m)
  • 31 июля (Ф= 0,25-) — в 5° севернее Юпитера (-2,1m)

Наблюдать сближения можно при безоблачной погоде после часа ночи и до рассвета в восточном секторе небосвода.

Луна рядом с Сатурном
Луна рядом с Сатурном
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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