Россиян обязали пользоваться определёнными приложениями: должны быть установлены на каждом смартфоне

Правительство РФ утвердило перечень обязательных приложений для предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и умные телевизоры, которые продаются в России. Распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, вступает в силу с 1 января 2025 года.
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Для смартфонов и планшетов
Mir Pay
"Госуслуги"
RuStore
Kaspersky Free
"МойОфис Документы"
"Литрес"
"Честный знак"
"Яндекс Браузер"
"Яндекс — с Алисой"
"2ГИС"
"Яндекс Диск"
"Почта@Mail.ru"
"VK Мессенджер"
"Маруся"
"Дзен"
"Rutube"
"ВКонтакте"
"Одноклассники"
Для компьютеров и ноутбуков
"Яндекс Браузер"
"МойОфис Стандартный. Домашняя версия"
Kaspersky Free
Для смарт-ТВ
"Яндекс Браузер", "Яндекс — с Алисой"
Rutube
"VK Видео для Smart TV"
"ИВИ"
"Первый"
"НТВ"
PREMIER
"КиноПоиск"
Wink
Okko
"Смотрим"
START
AMEDIATEKA
KION
"Билайн ТВ"
"Триколор Кино и ТВ онлайн"
Movix
Перечень подготовлен Минцифры. Он регулярно обновляется. В него входит популярное (не менее 500 тысяч пользователей в год) программное обеспечение отечественной разработки. Покупателям устройств, однако, не возбраняется поставить дополнительно программы по своему выбору и пользоваться ими.