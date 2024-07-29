Россиян обязали пользоваться определёнными приложениями: должны быть установлены на каждом смартфоне

Правительство РФ утвердило список обязательных приложений для предустановки

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Правительство РФ утвердило перечень обязательных приложений для предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и умные телевизоры, которые продаются в России. Распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, вступает в силу с 1 января 2025 года.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Для смартфонов и планшетов

Mir Pay

"Госуслуги"

RuStore

Kaspersky Free

"МойОфис Документы"

"Литрес"

"Честный знак"

"Яндекс Браузер"

"Яндекс — с Алисой"

"2ГИС"

"Яндекс Диск"

"Почта@Mail.ru"

"VK Мессенджер"

"Маруся"

"Дзен"

"Rutube"

"ВКонтакте"

"Одноклассники"

Для компьютеров и ноутбуков

"Яндекс Браузер"

"МойОфис Стандартный. Домашняя версия"

Kaspersky Free

Для смарт-ТВ

"Яндекс Браузер", "Яндекс — с Алисой"

Rutube

"VK Видео для Smart TV"

"ИВИ"

"Первый"

"НТВ"

PREMIER

"КиноПоиск"

Wink

Okko

"Смотрим"

START

AMEDIATEKA

KION

"Билайн ТВ"

"Триколор Кино и ТВ онлайн"

Movix

Перечень подготовлен Минцифры. Он регулярно обновляется. В него входит популярное (не менее 500 тысяч пользователей в год) программное обеспечение отечественной разработки. Покупателям устройств, однако, не возбраняется поставить дополнительно программы по своему выбору и пользоваться ими.