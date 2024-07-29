Россиян обязали пользоваться определёнными приложениями: должны быть установлены на каждом смартфоне

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Правительство РФ утвердило список обязательных приложений для предустановки

1:22
Наука » Технологии

Правительство РФ утвердило перечень обязательных приложений для предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и умные телевизоры, которые продаются в России. Распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, вступает в силу с 1 января 2025 года.

Правительство РФ утвердило список обязательных приложений для предустановки
Фото: Freepik by freepik, PDM

Для смартфонов и планшетов

  • Mir Pay
  • "Госуслуги"
  • RuStore
  • Kaspersky Free
  • "МойОфис Документы"
  • "Литрес"
  • "Честный знак"
  • "Яндекс Браузер"
  • "Яндекс — с Алисой"
  • "2ГИС"
  • "Яндекс Диск"
  • "Почта@Mail.ru"
  • "VK Мессенджер"
  • "Маруся"
  • "Дзен"
  • "Rutube"
  • "ВКонтакте"
  • "Одноклассники"

Для компьютеров и ноутбуков

  • "Яндекс Браузер"
  • "МойОфис Стандартный. Домашняя версия"
  • Kaspersky Free

Для смарт-ТВ

  • "Яндекс Браузер", "Яндекс — с Алисой"
  • Rutube
  • "VK Видео для Smart TV"
  • "ИВИ"
  • "Первый"
  • "НТВ"
  • PREMIER
  • "КиноПоиск"
  • Wink
  • Okko
  • "Смотрим"
  • START
  • AMEDIATEKA
  • KION
  • "Билайн ТВ"
  • "Триколор Кино и ТВ онлайн"
  • Movix

Перечень подготовлен Минцифры. Он регулярно обновляется. В него входит популярное (не менее 500 тысяч пользователей в год) программное обеспечение отечественной разработки. Покупателям устройств, однако, не возбраняется поставить дополнительно программы по своему выбору и пользоваться ими.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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