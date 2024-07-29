Для чего кнопка разгерметизации в космическом корабле: чтобы не лопнул и другие причины

В РКК "Энергия" показали кнопку разгерметизации в космическом корабле "Союз МС"

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

РКК "Энергия" показала пульт спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС". Оказывается, на нём есть кнопка разгерметизации.

Фото: РКК "Энергия" is licensed under public domain

Как несложно догадаться, она предназначена для самых крайних случаев. В корпорации разъяснили, для каких.

Пожар

Если возгорание невозможно потушить иначе.

Падение давления

Контролируемая разгерметизация поможет предотвратить разрушение корпуса.

Рост давления

Запас кислорода достаточно велик, чтобы в случае утечки корабль могло разорвать изнутри.

Сбой клапана

Уже на этапе парашютного спуска при посадке давление внутри капсулы нужно выровнять с атмосферным, а автоматический клапан может не открыться.

Кнопка разгерметизации