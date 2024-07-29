Для чего кнопка разгерметизации в космическом корабле: чтобы не лопнул и другие причины

РКК "Энергия" показала пульт спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС". Оказывается, на нём есть кнопка разгерметизации.
Как несложно догадаться, она предназначена для самых крайних случаев. В корпорации разъяснили, для каких.
Если возгорание невозможно потушить иначе.
Контролируемая разгерметизация поможет предотвратить разрушение корпуса.
Запас кислорода достаточно велик, чтобы в случае утечки корабль могло разорвать изнутри.
Уже на этапе парашютного спуска при посадке давление внутри капсулы нужно выровнять с атмосферным, а автоматический клапан может не открыться.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.