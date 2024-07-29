Благодаря сверхсветовой скорости радиацию можно увидеть невооружённым глазом

РАН напомнила о юбилее первого отечественного нобелиата по физике Павла Черенкова

2:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Черенковское излучение — голубое свечение под действием радиации — было открыто почти случайно. Российская академия наук напомнила о юбилее учёного, по имени которого феномен получил своё название.

Фото: Office of Nuclear Energy by Idaho National Laboratory, PDM

В 1930 году молодой выпускник Воронежского университета Павел Черенков поступил в Ленинградский физико-математический институт Академии наук. Его научным руководителем стал основатель научной школы физической оптики в СССР Сергей Вавилов.

При распределении тем диссертаций молодому специалисту досталась самая скучная — исследование люминесценции. По мнению дочери Черенкова, из-за его провинциального происхождения.

Изучая свечение растворов ураниловых солей под действием гамма-лучей, Павел Алексеевич понял, что по своей природе оно отличается от люминесценции. Коллеги отнеслись скептически к выкладкам начинающего специалиста, сочтя их ошибочными из-за недостоверных экспериментальных данных.

Только молодые физики Илья Франк и Игорь Тамм всерьёз заинтересовались темой. К 1937 году была разработана теория, по которой эффект объяснялся движением частиц со сверхсветовой скоростью, то есть превышающей фазовую скорость света в этой среде. Проще говоря, когда частицы входят в воду, то обгоняют световую скорость, в результате чего возникает "электромагнитная ударная волна", как от сверхзвукового самолёта — её мы видим как голубое свечение.

Черенков, ознакомившись с идеей Тамма и Франка, предложил использовать явление для измерения скоростей, зарядов и других характеристик частиц высоких энергий. Это и стало основным применением Черенковского излучения — на большинстве ускорителей мира и в монструозных подземных детекторах нейтрино работают "черенковские счётчики".

Недавно эффекту нашли ещё одно применение — получение терагерцовых лучей, перспективных для спектроскопии и создания устройств связи 6G.

В 1958 году Черенков, Тамм и Франк стали первыми отечественными лауреатами Нобелевской премии по физике "за открытие и истолкование эффекта Черенкова". В Шведской королевской академии наук назвали Черенковское излучение (эффект Вавилова — Черенкова) "примером того, как относительно простое физическое наблюдение при правильном подходе может привести к важным открытиям и проложить новые пути для дальнейших исследований".