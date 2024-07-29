Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
AMD переносит дату выпуска новых процессоров Ryzen 9000
Советы стилиста для здоровых волос на пляжном отдыхе
Почему нельзя экономить на замене амортизаторов: советы экспертов
Топ-3 бесполезных предмета для дома, от которых лучше отказаться
Топ-4 продукта, которые помогут вам навсегда забыть о переедании
Франция потратила €1,4 млрд на очистку Сены впустую
Абандон в страховании и условия его наступления
Подбираем лучшие горшки для комнатных цветов
Том Круз захотел жениться в четвёртый раз
Гориллы в зоопарках сходят с ума из-за смартфонов: работники бьют тревогу

Зоопарки просят посетителей не показывать смартфоны животным

1:01
Наука

В последние годы зоопарки Северной Америки столкнулись с необычной проблемой: животные, особенно приматы, стали проявлять повышенный интерес к экранам смартфонов, которые им показывают посетители.

Зоопарки просят посетителей не показывать смартфоны животным
Фото: архив by jeffreyw, PDM

По данным Wall Street Journal, такие случаи были зафиксированы в крупных городах, где посетители зоопарков через стеклянные стены вольеров демонстрируют животным изображения и видео на своих устройствах. Например, в Торонто сотрудники зоопарка вынуждены были развесить предупреждающие плакаты, чтобы предотвратить негативное влияние гаджетов на животных.

Исследования показали, что гориллы, видя свои изображения на экранах, могут становиться настолько увлеченными, что это изменяет их поведение и приводит к зависимости от гаджетов.

Зоопарки предпринимают меры, чтобы ограничить контакт животных с экранами, поскольку это может иметь серьезные последствия для их психического здоровья и повседневной активности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ

На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.

Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ
Упакуйте чемодан как профи: секреты опытных путешественников
10 лучших лайфхаков для упаковки чемодана: как сэкономить место и не забыть важные вещи
Президент РФ Владимир Путин обещал зеркальный ответ на размещение американских ракет в Германии
Знаки на Олимпиаде в Париже предсказывают гибель западной цивилизации
Сам по себе коллаген не является панацеей для красоты Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Организаторы шабаша извращенцев на Олимпиаде в Париже принесли извинения
ЕК требует от Кипра вернуть €68 млн из-за скандала с газовым терминалом
ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре
ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре
Последние материалы
Франция потратила €1,4 млрд на очистку Сены впустую
Абандон в страховании и условия его наступления
Подбираем лучшие горшки для комнатных цветов
Том Круз захотел жениться в четвёртый раз
Nutrition 2024: клубника снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Культурные особенности Узбекистана: запреты для иностранных гостей
Лепс показал, как отдыхает с 18-летней возлюбленной на море
Заслуженный юрист Соловьёв предупредил об опасных ссылках из мессенджеров
Эксперт ЖКХ Федорук посоветовал жаловаться на тараканов в управляющую компанию
Как избавиться от муравьёв на участке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников