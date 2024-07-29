Гориллы в зоопарках сходят с ума из-за смартфонов: работники бьют тревогу

Зоопарки просят посетителей не показывать смартфоны животным

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

В последние годы зоопарки Северной Америки столкнулись с необычной проблемой: животные, особенно приматы, стали проявлять повышенный интерес к экранам смартфонов, которые им показывают посетители.

Фото: архив by jeffreyw, PDM

По данным Wall Street Journal, такие случаи были зафиксированы в крупных городах, где посетители зоопарков через стеклянные стены вольеров демонстрируют животным изображения и видео на своих устройствах. Например, в Торонто сотрудники зоопарка вынуждены были развесить предупреждающие плакаты, чтобы предотвратить негативное влияние гаджетов на животных.

Исследования показали, что гориллы, видя свои изображения на экранах, могут становиться настолько увлеченными, что это изменяет их поведение и приводит к зависимости от гаджетов.

Зоопарки предпринимают меры, чтобы ограничить контакт животных с экранами, поскольку это может иметь серьезные последствия для их психического здоровья и повседневной активности.