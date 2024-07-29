Обнаружены обломки шхуны, затонувшей в 1800-х годах в озере Мичиган

В озере Мичиган найдены обломки шхуны, затонувшей в 1893 году

Морские историки из Ассоциации подводной археологии Висконсина обнаружили обломки шхуны "Маргарет А. Мьюир", затонувшей в озере Мичиган в конце 1800-х годов.

Фото: State Historical Society of Wisconsin by Tamara Thomsen, PDM

Судно, построенное в 1872 году верфью Hanson & Scove для капитана Дэвида Мьюира, использовалось для торговли зерном и другими грузами на Великих озерах. Оно затонуло во время шторма 30 сентября 1893 года, направляясь из Бэй-Сити в Южный Чикаго с грузом соли. Экипаж и капитан Дэвид Клоу спаслись, но собака капитана утонула, что вызвало его глубокое сожаление, сообщает Arkeonews.

Судно было найдено на глубине около 15 метров неподалеку от Алгомы, штат Висконсин. Поиск возглавляли Брендон Бейлод, Роберт Джек и Кевин Каллен, используя гидролокатор бокового сканирования. Открытие было сделано 12 мая 2024 года.

Затем команда под руководством морского археолога Тамары Томсен создала 3D-фотограмметрическую модель места крушения.

Сейчас Ассоциация подводной археологии Висконсина планирует внести это место в Национальный реестр исторических мест.