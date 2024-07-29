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Учёные нашли следы океана на луне Урана Ариэле

TAJL: ледяной спутник Урана может обладать запасами жидкой воды

1:41
Наука

Американские исследователи из Университета Джона Хопкинса в штате Мэриленд нашли свидетельства наличия океана жидкой воды на спутнике Урана Ариэле. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

TAJL: ледяной спутник Урана может обладать запасами жидкой воды
Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, PDM

По данным специалистов, поверхность Ариэля покрыта значительными залежами льда из углекислого газа, особенно на его обратной стороне, которая всегда направлена от орбитального движения спутника. Однако точные механизмы попадания углерода на поверхность остаются неизвестными.

Новое исследование предполагает, что углекислый газ и другие молекулы могут подниматься из недр Ариэля, где может существовать океан.

Исследовательская группа, используя космический телескоп "Джеймс Уэбб" для анализа химических спектров спутника, обнаружила, что Ариэль содержит одни из самых богатых углекислым газом залежей в Солнечной системе. Также был обнаружен оксид углерода.

Лабораторные эксперименты показали, что радиолиз, вызванный радиационным воздействием на водяной лед, смешанный с углеродсодержащими материалами, может производить как углекислый газ, так и оксид углерода. Таким образом, радиолиз может служить источником пополнения и объяснять обилие этих молекул на обратной стороне Ариэля.

Кроме того, новые спектральные наблюдения указывают на то, что поверхность Ариэля может содержать карбонатные минералы — соли, которые могут образовываться только при взаимодействии жидкой воды с горными породами, добавили исследователи.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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