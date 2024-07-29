Космонавт объяснил веру людей в плоскую Землю

Космонавт Артемьев заявил, что в плоскую Землю верят те, кто во всем сомневается

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Некоторые люди верят в различные теории о плоской Земле, поскольку склонны сомневаться во всем. Часто такие люди также не верят ни в полет Юрия Гагарина в космос, ни в высадку американцев на Луну. К таким убеждениям нужно относиться с юмором, отметил космонавт-испытатель и Герой России Олег Артемьев в интервью РИА Новости.

Фото: nasa.gov by NASA, CC0

"Это связано с уровнем образования и, в некоторой степени, с невежеством. Любой факт из нашей жизни может быть подвергнут сомнению", — пояснил Артемьев.

Космонавт подчеркнул, что не стоит вступать в ожесточенные споры с убежденными сторонниками плоской Земли, а лучше относиться к их убеждениям с юмором.