Космонавт объяснил веру людей в плоскую Землю

Некоторые люди верят в различные теории о плоской Земле, поскольку склонны сомневаться во всем. Часто такие люди также не верят ни в полет Юрия Гагарина в космос, ни в высадку американцев на Луну. К таким убеждениям нужно относиться с юмором, отметил космонавт-испытатель и Герой России Олег Артемьев в интервью РИА Новости.
"Это связано с уровнем образования и, в некоторой степени, с невежеством. Любой факт из нашей жизни может быть подвергнут сомнению", — пояснил Артемьев.
Космонавт подчеркнул, что не стоит вступать в ожесточенные споры с убежденными сторонниками плоской Земли, а лучше относиться к их убеждениям с юмором.
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