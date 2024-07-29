Генетическое редактирование: новый путь к жизни на Луне и Марсе

Генетически улучшенные люди могут стать будущим космических путешествий

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

С развитием исследований о жизни на Луне и Марсе акцент смещается не только на продолжительность путешествий, но и на вопросы питания и воздействия радиации на человеческий организм.

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На недавней встрече эксперты обсудили, следует ли отправлять на Марс людей или роботов. Лорд Мартин Рис высказался в пользу роботизированных миссий, отмечая их безопасность и экономическую эффективность. В то же время доктор Роберт Зубрин настаивал на необходимости присутствия людей в космосе.

Современные технологии редактирования генов, такие как Crispr-Cas9, предоставляют ученым инструменты для изменения ДНК, что открывает перспективы адаптации человека к условиям космоса. Например, с помощью редактирования генов можно усилить защиту от радиации и потенциальных заболеваний.

Также рассматривается идея внедрения генов организмов, таких как водяные медведи, которые способны выживать в экстремальных условиях, для повышения устойчивости растений и людей. Исследования показывают, что гены этих существ могут сделать клетки человека более стойкими.

Однако с такими возможностями возникают и этические вопросы. Примером может служить ситуация с китайским ученым Хэ Цзянькуем, который создал детей с измененным геном, вызвав общественное беспокойство и получив заключение.

В то время как некоторые государства уверенно продвигаются в области редактирования генома, другие остаются осторожными. Эксперты, такие как Сэм Макки из Манчестерского университета, предостерегают, что технологии могут быть использованы не только на благо человечества, но и для создания неравенства.