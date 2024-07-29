NASA срывает планы на Луну: проект VIPER закрыт, учёные в ярости

NASA отменяет программу лунохода VIPER из-за бюджетных проблем

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

На прошлой неделе NASA объявило об отмене программы создания лунохода VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) из-за проблем с бюджетом, несмотря на уже потраченные 450 миллионов долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA, PDM

Это решение вызвало шок среди специалистов. Ученые написали открытое письмо в конгресс США с требованием пересмотреть решение NASA, назвав его "беспрецедентным и непростительным". Письмо подписали более 1000 человек, сообщает Naked Science.

VIPER планировался как новаторский проект для изучения водяного льда на Луне. NASA объяснило отмену увеличивающимися расходами, которые угрожают другим коммерческим миссиям. Однако многие специалисты не верят этим объяснениям, считая цели VIPER слишком значимыми для игнорирования.