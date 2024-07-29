Найдены забытые стены древнего папского дворца в сердце Рима

Археологи, работающие над новым инфраструктурным проектом в Риме, обнаружили остатки каменных стен большого средневекового дворца, служившего резиденцией католических пап с IV по XIV века.
Раскопки проводятся в рамках подготовки к Католическому юбилею 2025 года на площади Сан-Джованни-ин-Латерно, где находятся значимые религиозные сооружения, такие как базилика Святого Иоанна Латеранского и Святая лестница.
Найденные стены, предположительно построенные в IX веке, вероятно, имели оборонительный характер и были частью Латеранского дворца, возведенного по приказу императора Константина. Эта находка является важным дополнением к историческим данным о дворце, который служил резиденцией папства до 1309 года, после чего был заброшен и реконструирован в XVI веке, сообщает Planet Today.
Раскопки также выявили другие артефакты, включая руины древнеримской прачечной и портик с садом около Ватикана. Ожидается, что дальнейшие исследования приведут к еще большим открытиям.
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