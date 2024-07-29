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На спутнике Урана могут быть океаны: новое открытие телескопа "Джеймс Уэбб"

Обнаружены возможные признаки подледного океана на спутнике Урана

1:21
Наука

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) совершил значительное открытие, обнаружив возможные признаки существования подледного океана на Ариэле, одном из крупнейших спутников Урана.

Обнаружены возможные признаки подледного океана на спутнике Урана
Фото: Pexels by Monstera Production, CC0

Исследователи из Лаборатории прикладной физики имени Джона Хопкинса (APL) под руководством планетолога Ричарда Картрайта использовали инфракрасный спектрометр телескопа для анализа поверхности Ариэля, покрытого льдом.

Они обнаружили неравномерное распределение льда и высокое содержание замерзшей углекислоты, угарного газа и других химических соединений, включая карбонаты. Эти данные могут свидетельствовать о наличии подповерхностного океана или химических реакций, вызванных магнитосферой Урана. Трещины на дальней стороне спутника позволяют веществам просачиваться на поверхность, что объясняет высокие уровни углекислоты и карбонатов. Постоянное поступление угарного газа также предполагает активные процессы в недрах Ариэля, сообщает The Astrophysical Journal Letters.

Открытие подчеркивает важность дальнейших исследований и возможных миссий для подтверждения этих находок, что расширяет наши знания о спутниках Урана и способствует поиску обитаемых сред за пределами Земли.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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