Учёные научились превращать мусор в топливо с помощью кофеина и морской воды

В MIT разработали новый метод получения водородного топлива

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый метод получения водородного топлива с использованием алюминиевых банок из-под газировки, морской воды и кофеина. Этот инновационный подход может стать важным шагом в развитии чистой энергетики.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, CC BY-ND 2.0

Согласно данным, опубликованным на портале Cell Reports, алюминий, очищенный из банок, взаимодействует с морской водой, выделяя водород. Процесс активируется, когда алюминий реагирует с водой, образуя водород, тепло и оксигидроксид алюминия, который является ценным побочным продуктом.

Важным аспектом исследования является использование эвтектического сплава галлия и индия для покрытия алюминия, что повышает его реакционную способность. Добавление имидазола, содержащегося в кофеине, значительно ускоряет реакцию. Даже небольшая концентрация имидазола (0,02 моля) в морской воде позволяет завершить процесс менее чем за 10 минут и извлечь более 90% галлий-индиевого сплава, что делает процесс более экономичным. Почти 99% водорода, который можно получить из воды при взаимодействии с алюминием, извлекается.

Повышение температуры ускоряет реакцию и увеличивает объем выделяемого водорода. Этот метод может быть полезен в морских и прибрежных условиях, где алюминиевые банки служат источником водорода, а морская вода — реактивом.

В будущем команда планирует разработать компактные устройства для морских судов, чтобы производить водород по мере необходимости.