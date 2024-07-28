Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт ЖКХ Яндыева объяснила порядок изменения платы за содержание жилья
Казахстан ограничивает ввоз пшеницы до конца года из-за угрозы нелегальных поставок
Британские учёные составили таблицу продолжительности жизни кошек разных пород
Внедрение новых мер безопасности в Windows после недавнего сбоя
Почему путешествия полезны для пары
Экономический анализ: дизель, гибрид или электромобиль — что выбрать в 2024 году?
Кристина Асмус впервые призналась, что долгие годы была жертвой домашнего насилия
Эксперты назвали лучшие часы для спокойного авиаперелёта
Чем финансовая устойчивость страховщика отличается от платёжеспособности?
Учёные научились превращать мусор в топливо с помощью кофеина и морской воды

В MIT разработали новый метод получения водородного топлива

1:45
Наука

Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый метод получения водородного топлива с использованием алюминиевых банок из-под газировки, морской воды и кофеина. Этот инновационный подход может стать важным шагом в развитии чистой энергетики.

В MIT разработали новый метод получения водородного топлива
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, CC BY-ND 2.0

Согласно данным, опубликованным на портале Cell Reports, алюминий, очищенный из банок, взаимодействует с морской водой, выделяя водород. Процесс активируется, когда алюминий реагирует с водой, образуя водород, тепло и оксигидроксид алюминия, который является ценным побочным продуктом.

Важным аспектом исследования является использование эвтектического сплава галлия и индия для покрытия алюминия, что повышает его реакционную способность. Добавление имидазола, содержащегося в кофеине, значительно ускоряет реакцию. Даже небольшая концентрация имидазола (0,02 моля) в морской воде позволяет завершить процесс менее чем за 10 минут и извлечь более 90% галлий-индиевого сплава, что делает процесс более экономичным. Почти 99% водорода, который можно получить из воды при взаимодействии с алюминием, извлекается. 

Повышение температуры ускоряет реакцию и увеличивает объем выделяемого водорода. Этот метод может быть полезен в морских и прибрежных условиях, где алюминиевые банки служат источником водорода, а морская вода — реактивом.

В будущем команда планирует разработать компактные устройства для морских судов, чтобы производить водород по мере необходимости.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ

На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.

Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ
Президент Владимир Путин объявил о возможной отмене моратория на размещение РСМД
Президент РФ Владимир Путин обещал зеркальный ответ на размещение американских ракет в Германии
10 лучших лайфхаков для упаковки чемодана: как сэкономить место и не забыть важные вещи
Знаки на Олимпиаде в Париже предсказывают гибель западной цивилизации
Сам по себе коллаген не является панацеей для красоты Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Организаторы шабаша извращенцев на Олимпиаде в Париже принесли извинения
ЕК требует от Кипра вернуть €68 млн из-за скандала с газовым терминалом
В Карелии построят туристический комплекс с зеркальными домами на воде
В Карелии построят туристический комплекс с зеркальными домами на воде
Последние материалы
Внедрение новых мер безопасности в Windows после недавнего сбоя
Почему путешествия полезны для пары
В MIT разработали новый метод получения водородного топлива
Экономический анализ: дизель, гибрид или электромобиль — что выбрать в 2024 году?
Кристина Асмус впервые призналась, что долгие годы была жертвой домашнего насилия
Эксперты назвали лучшие часы для спокойного авиаперелёта
Чем финансовая устойчивость страховщика отличается от платёжеспособности?
Как подкармливать петунию, чтобы она радовала буйным цветением
Эффективный уход за кожей для девочек-подростков: какие продукты выбрать?
Тушёная капуста с индейкой: может использоваться в качестве второго или первого блюда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников