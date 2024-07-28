Новый киберкостюм превратит вас в виртуозного музыканта за считанные дни

В России разработали киберкостюм для обучения музыкантов

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Выпускники "цифровой кафедры" Российской академии музыки имени Гнесиных создали киберкостюм, представляющий собой программно-аппаратный комплекс для обучения сложным моторным навыкам.

Фото: unsplash.com by Marcus Neto, PDM

Проект, реализуемый в рамках программы "Приоритет 2030" Минобрнауки РФ, может использоваться для развития мышечной памяти при игре на новых инструментах и для восстановления музыкантов после травм.

Киберкостюм оснащен нательным нейроинтерфейсом, который способствует эффективному усвоению моторных навыков посредством нейротрекинга и функциональной электростимуляции.

В ходе проекта был разработан и протестирован нейрокалибровочный квест виртуальной реальности, способный воспроизводить тактильные ощущения с точностью до 85%. Также был успешно проведен эксперимент по передаче моторных навыков игры на барабанах. Этот киберкостюм станет одним из первых проектов лаборатории прикладных исследований и разработок Центра развития творческих компетенций РАМ, где работают команды из различных вузов и научных организаций, сообщает ТАСС.

В будущем РАМ имени Гнесиных, совместно с НИУ ВШЭ и ФМБА России, планирует провести исследование эффективности нейростимуляции в музыкальной педагогике и создать цифровые копии моторных навыков выдающихся преподавателей академии.