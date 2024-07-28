Эксперты раскрыли правду о женской неверности: что стоит за изменами?

Новое исследование раскрывает сложные причины женской неверности

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Evolution and Human Behavior, выявило сложные мотивы женской неверности.

Фото: Wikipedia by Jon Asato, PDM

Женщины, изменяющие своим партнерам, обычно испытывают сильное физическое влечение к партнерам по интрижке, но считают своих основных партнеров лучшими родителями. Это подтверждает гипотезу двойного спаривания, при которой женщины стремятся к "хорошим генам" от партнеров по интрижке, при этом полагаясь на основных партнеров для воспитания детей.

Исследование также выявило другие мотивы неверности, такие как неудовлетворенность отношениями, желание разнообразия и месть.

Мужчины демонстрируют схожие модели поведения, предпочитая физическую привлекательность партнеров по интрижке и родительские качества основных партнеров.

Исследование подчеркивает, что на неверность могут влиять множество эволюционных стратегий и ситуативных факторов, но эволюционные объяснения не оправдывают такого поведения.