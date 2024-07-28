ИИ от Google способен решать сложнейшие математические задачи

AlphaProof и AlphaGeometry от Google способны решать сложные математические задачи

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Google DeepMind представила две инновационные модели искусственного интеллекта — AlphaProof и AlphaGeometry, которые продемонстрировали выдающиеся результаты на престижной Международной математической олимпиаде (IMO).

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Эти системы успешно справились с четырьмя из шести заданий, применяя продвинутые методы логического рассуждения, и достигли уровня, эквивалентного серебряной медали. Это достижение знаменует собой беспрецедентный успех ИИ в решении задач такой сложности.

IMO, проводимая ежегодно с 1959 года, является крупнейшим и старейшим международным математическим соревнованием для молодых талантов доуниверситетского уровня. Участники решают шесть чрезвычайно сложных задач по алгебре, комбинаторике, геометрии и теории чисел. В последнее время олимпиада также стала эталоном для оценки способностей систем ИИ к продвинутому мышлению.

Для преодоления ограничений, связанных с нехваткой обучающих данных в математике, Google DeepMind разработала AlphaProof и AlphaGeometry 2. AlphaProof основана на обучении с подкреплением и самостоятельно осваивает доказательство математических утверждений на формальном языке программирования Lean. AlphaGeometry 2 — это усовершенствованная версия модели, предназначенной для решения геометрических задач.

Во время соревнования ответы моделей оценивали выдающиеся математики. Системам ИИ, как и студентам, было предоставлено две сессии по 4,5 часа на решение шести конкурсных задач. AlphaProof успешно решил две задачи по алгебре и одну по теории чисел, а AlphaGeometry 2 справилась с одной геометрической задачей.

Совместно две системы набрали 28 баллов из 42 возможных, что соответствует уровню серебряной медали. Это первый случай, когда система ИИ достигла такого уровня производительности на IMO.