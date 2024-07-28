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ИИ от Google способен решать сложнейшие математические задачи

AlphaProof и AlphaGeometry от Google способны решать сложные математические задачи

2:10
Наука

Компания Google DeepMind представила две инновационные модели искусственного интеллекта — AlphaProof и AlphaGeometry, которые продемонстрировали выдающиеся результаты на престижной Международной математической олимпиаде (IMO).

AlphaProof и AlphaGeometry от Google способны решать сложные математические задачи
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Эти системы успешно справились с четырьмя из шести заданий, применяя продвинутые методы логического рассуждения, и достигли уровня, эквивалентного серебряной медали. Это достижение знаменует собой беспрецедентный успех ИИ в решении задач такой сложности.

IMO, проводимая ежегодно с 1959 года, является крупнейшим и старейшим международным математическим соревнованием для молодых талантов доуниверситетского уровня. Участники решают шесть чрезвычайно сложных задач по алгебре, комбинаторике, геометрии и теории чисел. В последнее время олимпиада также стала эталоном для оценки способностей систем ИИ к продвинутому мышлению.

Для преодоления ограничений, связанных с нехваткой обучающих данных в математике, Google DeepMind разработала AlphaProof и AlphaGeometry 2. AlphaProof основана на обучении с подкреплением и самостоятельно осваивает доказательство математических утверждений на формальном языке программирования Lean. AlphaGeometry 2 — это усовершенствованная версия модели, предназначенной для решения геометрических задач.

Во время соревнования ответы моделей оценивали выдающиеся математики. Системам ИИ, как и студентам, было предоставлено две сессии по 4,5 часа на решение шести конкурсных задач. AlphaProof успешно решил две задачи по алгебре и одну по теории чисел, а AlphaGeometry 2 справилась с одной геометрической задачей.

Совместно две системы набрали 28 баллов из 42 возможных, что соответствует уровню серебряной медали. Это первый случай, когда система ИИ достигла такого уровня производительности на IMO.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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