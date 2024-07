ИИ от Google способен решать сложнейшие математические задачи

Компания Google DeepMind представила две инновационные модели искусственного интеллекта — AlphaProof и AlphaGeometry, которые продемонстрировали выдающиеся результаты на престижной Международной математической олимпиаде (IMO).

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository