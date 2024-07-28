OpenAI запустит поисковик на основе ИИ

OpenAI готовится к запуску инновационного-поисковика SearchGPT

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания OpenAI готовится к запуску инновационного поискового продукта SearchGPT, основанного на технологиях искусственного интеллекта, бросая тем самым вызов господству Google на рынке поисковых систем.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Анонс нового инструмента, запланированный на ближайший понедельник, призван продемонстрировать синергию возможностей флагманского продукта OpenAI ChatGPT с функционалом получения актуальных данных из сети Интернет в режиме реального времени и предоставления релевантных ссылок вместе с ответами на запросы пользователей.

Этот прорыв нацелен на обеспечение более интерактивного и точного поиска по сравнению с традиционными поисковыми системами. Выбор времени для данного объявления имеет стратегическое значение, так как оно предшествует ежегодной конференции Google I/O всего на один день, что потенциально может отвлечь внимание от достижений Google в сфере искусственного интеллекта.

Запуск SearchGPT подчеркивает усиливающуюся конкуренцию в секторе ИИ-поиска, где другие игроки, такие как Perplexity AI, также набирают обороты. Ожидается, что этот шаг обострит соперничество между OpenAI и Google, стимулируя обе компании к совершенствованию своих разработок в области искусственного интеллекта.

В то время как OpenAI интегрировала свою технологию с поисковой системой Bing от Microsoft, создав фундамент для своего нового поискового инструмента, ответные меры Google включают модернизацию функций на базе ИИ и развертывание собственного чат-бота Gemini.