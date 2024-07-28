OpenAI запустит поисковик на основе ИИ

Компания OpenAI готовится к запуску инновационного поискового продукта SearchGPT, основанного на технологиях искусственного интеллекта, бросая тем самым вызов господству Google на рынке поисковых систем.
Анонс нового инструмента, запланированный на ближайший понедельник, призван продемонстрировать синергию возможностей флагманского продукта OpenAI ChatGPT с функционалом получения актуальных данных из сети Интернет в режиме реального времени и предоставления релевантных ссылок вместе с ответами на запросы пользователей.
Этот прорыв нацелен на обеспечение более интерактивного и точного поиска по сравнению с традиционными поисковыми системами. Выбор времени для данного объявления имеет стратегическое значение, так как оно предшествует ежегодной конференции Google I/O всего на один день, что потенциально может отвлечь внимание от достижений Google в сфере искусственного интеллекта.
Запуск SearchGPT подчеркивает усиливающуюся конкуренцию в секторе ИИ-поиска, где другие игроки, такие как Perplexity AI, также набирают обороты. Ожидается, что этот шаг обострит соперничество между OpenAI и Google, стимулируя обе компании к совершенствованию своих разработок в области искусственного интеллекта.
В то время как OpenAI интегрировала свою технологию с поисковой системой Bing от Microsoft, создав фундамент для своего нового поискового инструмента, ответные меры Google включают модернизацию функций на базе ИИ и развертывание собственного чат-бота Gemini.
Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.