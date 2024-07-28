Ученые обнаружили кокаиновых акул

У берегов Бразилии найдены кокаиновые акулы

2:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей обнаружила присутствие кокаина в организмах морских акул у берегов Бразилии. Это открытие акцентирует внимание на угрозе, которую нелегальный оборот наркотиков представляет для морской фауны.

Фото: flickr.com by Steve Garner, CC BY 2.0

Бразильские остроносые акулы были выловлены рыболовецкими судами вблизи побережья штата Рио-де-Жанейро с сентября 2021 по август 2023 года. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science of the Total Environment, у 13 акул (трех самцов и десяти самок) были выявлены следы кокаина.

Наркотическое вещество и его основной метаболит бензоилэкгонин были обнаружены в мышечных тканях и печени этих морских хищников.

Ученые пока не могут точно определить источник попадания наркотика в организм акул. Предполагается, что следы кокаина могли попасть в прибрежные воды через неочищенные стоки рек и городских каналов. Альтернативным источником могут быть упаковки с наркотиком, дрейфующие в воде и не обнаруженные контрабандистами или правоохранительными органами.

Исследователи утверждают, что это первый зафиксированный случай обнаружения кокаина в организме акул. Их выводы указывают на потенциальное влияние присутствия запрещенных веществ в окружающей среде. Более того, существует опасение, что кокаин может вновь попасть в пищевую цепочку, так как акул вылавливают ради мяса.

Предыдущие исследования показали, что нелегальные наркотики и легальные медикаменты накапливаются в водах по всему миру. В частности, в штате Сан-Паулу загрязнение кокаином представляет экологическую угрозу для морских обитателей, включая мидий и устриц.

Ученые выбрали остроносую акулу для изучения из-за ее небольших размеров и обитания в районе, подверженном значительному загрязнению сточными водами. Это делает ее своеобразным "экологическим индикатором". Результаты показали, что уровень кокаина в мышцах акул в три раза превышает его содержание в печени, причем у самок концентрация в мышечной ткани выше, чем у самцов.

Количество кокаина и бензоилэкгонина, обнаруженное в организме акул, значительно превышает уровни, ранее зафиксированные у рыб и других водных организмов. Это исследование подчеркивает необходимость дальнейшего изучения влияния наркотических веществ на морскую экосистему и разработки мер по предотвращению их попадания в водную среду.