КНР пересматривает свою миссию по планетарной обороне

Космическое агентство КНР рассматривает изменение планетарной обороны

3:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайское космическое агентство анонсировало значительную модернизацию проекта миссии планетарной защиты, направленной на демонстрацию возможности изменения траектории астероида.

Фото: unsplash.com by Dean Hayton, PDM

На 45-й научной ассамблее Комитета по исследованию космоса (COSPAR) представитель Национального центра космической науки при Китайской академии наук Ли Мингтао раскрыл новые детали этого амбициозного предприятия, запланированного на 2027 год. Миссия предполагает запуск двух космических аппаратов: один предназначен для столкновения с целевым астероидом, а второй — для наблюдения за последствиями этого воздействия.

Изначально запланированная на 2025 год, миссия была отложена на два года без официальных пояснений. Пересмотр проекта также включает смену цели: теперь выбран астероид 2015 XF261 диаметром около 30 метров, сопоставимый по размерам с предыдущей целью, 2019 VL5.

Миссия состоит из нескольких сложных и тщательно спланированных этапов. Оба зонда будут запущены одновременно на ракете-носителе Long March 3B. После старта наблюдательный аппарат совершит гравитационный маневр у Венеры для набора необходимого импульса. В начале 2029 года он приблизится к астероиду 2015 XF261 и начнет сбор детальной информации о его составе, структуре и орбите. В апреле того же года ударный зонд столкнется с астероидом на скорости 10 км/с, когда тот будет находиться на расстоянии менее семи миллионов километров от Земли.

Основная задача миссии — продемонстрировать метод "кинетического ударника" для отклонения астероида путем высокоскоростного столкновения. Этот подход уже был успешно опробован NASA в рамках миссии DART в 2022 году. Однако 2015 XF261 значительно меньше объектов, задействованных в эксперименте DART, что упростит измерение изменений его орбиты.

Исследователи допускают возможность полного разрушения астероида вместо его отклонения. Однако даже такой исход предоставит ценные данные о внутренней структуре малых астероидов и предложит новый метод противодействия подобным объектам.

Помимо миссии по отклонению астероида, Китай также разрабатывает концепцию космической обсерватории для обнаружения околоземных объектов. Рассматриваются различные варианты орбит для размещения такой обсерватории, включая точку Лагранжа L-1 между Солнцем и Землей, а также позиции, предшествующие или следующие за Землей на ее орбите. Также обсуждается возможность создания группировки космических аппаратов на дальней ретроградной орбите вокруг Луны.