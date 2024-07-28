Исследование: Овсянка имитирует препарат против ожирения

Овсяная клетчатка имитирует препарат, используемый против ожирения и диабета

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Новое исследование продемонстрировало, что продукты с высоким содержанием бета-глюкана — особого вида клетчатки, присутствующей в овсе и ячмене, — способны снижать массу тела так же эффективно, как и семаглутид, препарат, применяемый при ожирении и диабете 2 типа.

Фото: unsplash.com by Brooke Lark brookelark, PDM

Это волокно улучшает липидный обмен и гомеостаз глюкозы даже при рационе, богатом углеводами и жирами.

В последние годы научные работы подчеркивают значимость кишечной микрофлоры в поддержании метаболического баланса. Нарушение микробиома кишечника, вызванное чрезмерным потреблением жиров и сахаров, коррелирует с увеличением веса и нарушением регуляции глюкозного обмена. Эти отклонения связаны с такими метаболическими заболеваниями, как ожирение и диабет 2 типа.

С другой стороны, было установлено, что диета, обогащенная клетчаткой, вызывает позитивные изменения в кишечной микрофлоре. В частности, исследования показали увеличение доли полезных бактерий, таких как Bifidobacterium, Lactobacillus и Akkermansia. У лиц, страдающих ожирением и инсулинорезистентностью, это разнообразие снижено.

Ученые из Института BIO5 при Университете Аризоны провели эксперимент, в котором изучали влияние различных типов пищевых волокон на снижение веса и улучшение гомеостаза глюкозы. Они сосредоточились на пяти конкретных волокнах: пектине, бета-глюкане, пшеничном декстрине, крахмале и целлюлозе.

Результаты показали, что только диета с добавлением бета-глюкана привела к значительному снижению массы тела и жировой массы. Также наблюдалось улучшение гомеостаза глюкозы и чувствительности к инсулину. У мышей, получавших такую диету, отмечался стабильный расход энергии и повышенная активность.

Анализ микробиоты мышей, получавших диету, богатую бета-глюканом, выявил благоприятные изменения в кишечных метаболитах. В частности, бутират, по-видимому, отвечает за снижение веса и улучшение метаболизма липидов и глюкозы. Бутират также модулирует высвобождение пептидов, регулирующих работу кишечника, таких как глюкагон-1 (GLP-1), необходимый для гормональной регуляции аппетита и ощущения сытости.

Исследователи планируют продолжить изучение влияния бутирата на здоровье кишечного барьера и периферические органы, а также рассмотреть другие источники бета-глюкана помимо ячменной муки и овса. Кроме того, ведется работа над разработкой улучшенных волокон для оптимизации высвобождения бутирата.