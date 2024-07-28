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Китай близок к запуску защищенного реактора деления

В КНР запускают АЭС с защищенным реактором деления

2:36
Наука

Китайские инженеры разработали первую в мире крупномасштабную атомную электростанцию, функционирующую на основе деления ядер и обладающую полной защитой от опасного расплавления даже при полном обесточивании.

В КНР запускают АЭС с защищенным реактором деления
Фото: flickr.com by Tomas Roggero, CC BY 2.0

Инновационные ядерные реакторы, известные как "модульные высокотемпературные реакторы с шаровым слоем", спроектированы для эффективной работы при экстремально высоких температурах и способны к пассивному охлаждению в аварийных ситуациях. Недавно были успешно завершены первичные испытания двух модулей реакторов на безопасность.

В настоящее время ядерная энергия деления играет ключевую роль в стратегиях декарбонизации энергетического сектора благодаря низкому уровню выбросов углерода. Она способствует снижению зависимости от ископаемого топлива и уменьшает нагрузку на биомассу, не препятствуя переходу к альтернативным "зеленым" технологиям энергетики. Однако широкомасштабному внедрению этой технологии препятствуют проблемы безопасности, что подтверждается серьезными авариями на Чернобыльской АЭС и АЭС "Фукусима-1".

Для предотвращения подобных катастроф современные исследования сосредоточены на разработке реакторов деления ядер, безопасных по своей природе. Эти реакторы основаны на физических или химических процессах, автоматически активирующихся в случае возникновения проблемы, а не на вмешательстве человека или электромеханических устройствах.

Высокотемпературные модульные реакторы с шаровым слоем (HTR-PM), разработанные командой из китайского Университета Цинхуа, являются первыми реакторами такого типа, которые будут применены в коммерческих масштабах. Они обеспечивают повышенную безопасность за счет использования принципа пассивного охлаждения.

В реакторах HTR-PM гелий используется в качестве теплоносителя. Они функционируют при очень высоких температурах и содержат графитовые сферы с тысячами шариков уранового топлива. Китайская установка HTR-PM состоит из двух реакторов, каждый из которых оснащен парогенератором и системой гелиевого контура.

Во время испытаний на безопасность подача электроэнергии на станцию была полностью прекращена для проверки способности рассеивания тепла распада. Данные о температурах в различных конструкциях реактора показали, что они способны охлаждаться естественным образом без активного вмешательства.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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