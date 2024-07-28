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Собаки способны перенимать настроение хозяина

Собаки могут перенимать настроения хозяина и впадать в депрессию

2:09
Наука

В научной среде существует понятие "эмоционального заражения" — явления, при котором ольфакторные, визуальные и аудиальные сигналы, исходящие от окружающих индивидов, способны оказывать влияние на наше эмоциональное состояние.

Собаки могут перенимать настроения хозяина и впадать в депрессию
Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, CC BY-SA 3.0

Недавние исследования показали, что подобному эмоциональному воздействию подвержены и собаки. Эксперимент, проведенный учеными Бристольского университета, продемонстрировал, что у собак после контакта с людьми, находящимися в состоянии стресса, наблюдается учащение сердечного ритма и изменение поведенческих паттернов.

Для верификации этих данных исследователи организовали показательный эксперимент. Восемнадцать собак были приучены к наличию двух мисок в помещении: одна содержала лакомство, другая всегда оставалась пустой.

После того как животные поочередно проводили время с людьми в состоянии стресса или в приподнятом настроении, в лаборатории появлялась третья миска, расположенная между двумя первыми. Скорость приближения собак к этой миске служила индикатором их эмоционального состояния.

Результаты эксперимента показали, что позитивные запахи и эмоции стимулировали у собак оптимистичное поведение — они быстро подходили к третьей миске в надежде обнаружить там угощение. Напротив, контакт с негативно настроенными людьми вызывал у четвероногих участников эксперимента пессимистичную реакцию — они медленно приближались к третьей миске, предполагая ее пустоту.

Один из авторов исследования, Никола Руни, интерпретирует эти результаты как доказательство того, что стресс передается нашим домашним питомцам. Этот факт, по мнению ученого, необходимо учитывать при разработке методик дрессировки и обучения собак-компаньонов. Данное открытие подчеркивает важность эмоционального состояния владельцев в процессе взаимодействия с их четвероногими друзьями и может способствовать улучшению методов подготовки служебных собак и животных-терапевтов.

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