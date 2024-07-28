В России создали новые зубные импланты

Российские ученые устанавливают лазерные зубные импланты

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Коллектив исследователей из Института стоматологии им. Боровского при Сеченовском университете анонсировал разработку инновационного зубного импланта, обработанного с помощью лазерной технологии, который не провоцирует нежелательных реакций организма.

Фото: flickr.com by Конор Лоулесс, CC BY 2.0

Зубной имплант по своей конструкции напоминает винтовое соединение, внедряемое в челюстную кость, на которое впоследствии монтируется искусственная коронка. Эффективность предварительной обработки импланта играет ключевую роль в его интеграции с костной тканью, минимизации рисков осложнений (таких как отторжение) и определении срока его службы.

Представители университета пояснили, что в настоящее время для формирования микроструктуры поверхности имплантатов, необходимой для успешного врастания костных клеток, применяются два основных метода. Однако эти методы не обеспечивают абсолютной точности и оставляют на поверхности импланта следы различных примесей (от использования ионов, абразивной обработки и полировки), что потенциально может вызвать ряд побочных эффектов.

Научная группа института в сотрудничестве с коллегами из РУДН и МИФИ предложила инновационный подход к обработке поверхности импланта с использованием лазерной технологии. Этот метод позволяет достичь оптимальной глубины посадки, создать необходимые микронасечки в строго определенных местах, при этом не оставляя никаких нежелательных следов на поверхности.

Леонид Бороздкин, заместитель директора Института стоматологии по научной работе, сообщил, что команда исследователей уже завершила необходимые испытания на животных моделях и готовится к проведению клинических исследований с участием добровольцев. Он подчеркнул, что несмотря на полную безопасность новой методики, она является передовой разработкой, поэтому требуется тщательная предварительная апробация перед широким внедрением в клиническую практику.