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РЖД ввело просмотр вагона перед покупкой билетов

В РЖД ввели возможность посмотреть вагон перед покупкой билетов

1:13
Наука

Инженеры Российских железных дорог (РЖД) реализовали ряд существенных обновлений на корпоративном веб-портале компании. Одним из ключевых нововведений стала функция визуального ознакомления с фактическим интерьером выбранного вагона посредством фотографий, включая санитарные помещения, еще до момента приобретения проездного документа.

В РЖД ввели возможность посмотреть вагон перед покупкой билетов
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

На текущем этапе данная опция доступна не для всех действующих маршрутов, а представленные изображения отображают лишь типовые модели вагонов, а не их конкретные экземпляры. Тем не менее, руководство РЖД планирует в ближайшей перспективе расширить охват данной услуги, предоставив аналогичные фотоматериалы для всего парка пассажирских составов.

Стоит отметить, что идея внедрения подобной функции на интернет-ресурсе РЖД обсуждалась уже около пяти лет назад. В частности, в середине 2019 года Марина Жегулина, занимавшая на тот момент пост заместителя генерального директора "Федеральной пассажирской компании" (дочернее предприятие РЖД), анонсировала планы по реализации этой инициативы.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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