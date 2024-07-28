РЖД ввело просмотр вагона перед покупкой билетов

В РЖД ввели возможность посмотреть вагон перед покупкой билетов

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженеры Российских железных дорог (РЖД) реализовали ряд существенных обновлений на корпоративном веб-портале компании. Одним из ключевых нововведений стала функция визуального ознакомления с фактическим интерьером выбранного вагона посредством фотографий, включая санитарные помещения, еще до момента приобретения проездного документа.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

На текущем этапе данная опция доступна не для всех действующих маршрутов, а представленные изображения отображают лишь типовые модели вагонов, а не их конкретные экземпляры. Тем не менее, руководство РЖД планирует в ближайшей перспективе расширить охват данной услуги, предоставив аналогичные фотоматериалы для всего парка пассажирских составов.

Стоит отметить, что идея внедрения подобной функции на интернет-ресурсе РЖД обсуждалась уже около пяти лет назад. В частности, в середине 2019 года Марина Жегулина, занимавшая на тот момент пост заместителя генерального директора "Федеральной пассажирской компании" (дочернее предприятие РЖД), анонсировала планы по реализации этой инициативы.