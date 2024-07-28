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В МЧС поступили технологичные вездеходы ТМ-140

МЧС начало получасть высокотехнологичные вездеходы ТМ-140

1:51
Наука

Предприятие "Высокоточные комплексы", являющееся частью корпорации "Ростех", инициировало процесс снабжения российских подразделений МЧС инновационными вездеходами ТМ-140.

МЧС начало получасть высокотехнологичные вездеходы ТМ-140
Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, CC BY 4.0

Эти транспортные средства, созданные на "Курганмашзаводе", специально разработаны для функционирования в экстремальных условиях Заполярья, в частности, на территории Чукотского автономного округа.

Вездеходы ТМ-140, оснащенные гусеничной ходовой частью, обладают впечатляющей грузоподъемностью в 4 тонны. Эти машины демонстрируют высокую проходимость на сложном рельефе, успешно преодолевая подъемы и спуски с углом наклона до 30 градусов. Кроме того, они способны форсировать водные препятствия вплавь, развивая скорость до 4 км/ч. Автономность вездеходов обеспечивается внушительным запасом хода, достигающим 550 км на одной заправке.

Отличительной чертой ТМ-140 является их модульная архитектура. Это инженерное решение позволяет оперативно модифицировать оснащение транспортного средства, адаптируя его под широкий спектр задач в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что вездеходы ТМ-140 уже прошли тщательные испытания в условиях Арктики. Экспериментальная эксплуатация подтвердила заявленные технические характеристики, включая высокую проходимость, надежность и стабильное функционирование всех узлов и систем даже при экстремально низких температурах. Это свидетельствует о готовности данной техники к эффективному применению в суровых климатических условиях Крайнего Севера, что значительно расширит возможности МЧС в этом стратегически важном регионе.

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