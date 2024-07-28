Человеческий мозг воспринимает время чередой событий

Ученые заявили, что мозг человека не воспринимает время как работу часов

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из Университета Невады в Лас-Вегасе представила убедительные аргументы в пользу теории, согласно которой человеческий мозг (как и мозг других высокоразвитых существ) не обладает способностью "измерять время".

Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, CC BY-SA 3.0

Его функционирование кардинально отличается от принципа работы часов, которые планомерно отсчитывают определенные временные интервалы. Это явление хорошо знакомо каждому, кто когда-либо ощущал, как медленно тянется время при выполнении монотонной работы и как стремительно оно пролетает во время увлекательного занятия.

В действительности, наш мозг вовсе не занимается подсчетом времени, если перед ним не поставлена такая конкретная задача, поскольку для него это не имеет существенного значения. Вместо этого мозг ориентируется на события, происшествия и дела. К примеру, опытный специалист может изготовить деталь за полчаса, тогда как новичку потребуется полтора часа на аналогичную работу. Для каждого из них это будет восприниматься как единичное событие, независимо от его фактической продолжительности. В памяти и ощущениях это останется как "одно" явление.

Данная гипотеза нашла подтверждение в экспериментах с грызунами, которых заставляли 200 раз подряд выполнять однообразное действие. При этом регистрировалась активность их мозга, и выяснилось, что с увеличением числа повторений этот показатель начинает все сильнее варьироваться. То есть, между первым и вторым выполнением разница минимальна, но между пятидесятым и сотым она уже весьма существенна. Грызуны утомлялись и начинали воспринимать каждое повторение как отдельное событие, что влияло на их оценку затраченного времени.

Примечательно, что различные группы мозговых клеток как бы распределяют между собой обязанности — одна группа может несколько раз выполнять задачу, а затем передавать "эстафету" другой группе. В результате близкие по времени итерации сливаются, а разделенные события воспринимаются как произошедшие в разные моменты, даже если реальный временной промежуток между ними невелик.

Наглядным примером может служить ситуация с туристами во время пешего похода: они запоминают достопримечательности, а не перемещения между ними. Однако если кто-то в пути получит травму, это необычное происшествие также получит "временную метку" в памяти.