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Россия построит несколько АЭС в Латинской Америке

"Росатом" построит несколько АЭС в Латинской Америке

1:53
Наука

Согласно заявлению Ивана Дыбова, возглавляющего подразделение "Росатом Латинская Америка", в настоящее время ведется активное рассмотрение перспектив строительства российских ядерных реакторов в ряде латиноамериканских стран, включая Аргентину, Чили и Сальвадор.

"Росатом" построит несколько АЭС в Латинской Америке
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy 92, CC BY-SA 4.0

Дыбов пояснил, что в Чили существует острая необходимость замены многочисленных угольных теплоэлектростанций, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В Сальвадоре проявляют значительный интерес к ядерной медицине и рассматривают возможность сооружения исследовательского реактора и атомной электростанции для укрепления энергетической инфраструктуры страны. С Аргентиной ведутся переговоры о реализации ряда совместных мирных атомных проектов.

Стоит отметить, что в 2022 году "Росатом" одержал победу в тендере на поставку обогащенного урана для единственной в Бразилии атомной электростанции "Ангра". Российская корпорация полностью обеспечит потребности станции в топливе до 2027 года. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении мексиканских АЭС.

Кроме того, в ближайшем будущем правительство Бразилии планирует рассмотреть предложение России о расширении сотрудничества в сфере хранения и обращения с отработанным ядерным топливом.

Таким образом, "Росатом" активно укрепляет свои позиции на латиноамериканском рынке ядерных технологий, предлагая комплексные решения в области атомной энергетики и сопутствующих отраслей. Это способствует развитию энергетической инфраструктуры региона и открывает новые возможности для научно-технического сотрудничества между Россией и странами Латинской Америки.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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