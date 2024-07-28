Экологическая катастрофа на Филиппинах: миллионы литров топлива грозят уничтожить всё живое

Утечка топлива у берегов Манилы: танкер MT Terra Nova затонул во время шторма

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

25 июля у берегов Манилы затонул танкер MT Terra Nova во время шторма, что вызвало утечку горючего из его емкостей.

Фото: defense.gov by Старшина 2-го класса Джастин Стамберг, PDM

С момента аварии пятно нефтепродуктов значительно увеличилось и растянулось на 12-14 километров, что угрожает местной рыбной и туристической деятельности. На борту танкера находилось 1,4 млн литров мазута и дизельного топлива.

Несмотря на то, что водолазы подтвердили, что масштабы утечки пока не вызывают серьезных опасений, эксперты предупреждают о возможной экологической катастрофе, если весь груз вытечет. Для предотвращения этого сценария в заливе развернули боновые заграждения. Береговая охрана призвала приостановить рыболовство у берегов Манилы, чтобы избежать употребления зараженных морепродуктов, сообщает Phys.org.

Это уже не первый случай подобной аварии — в 2023 году у острова Миндоро затонул танкер с 800 тыс. литров мазута, последствия которого ликвидировались месяцами.