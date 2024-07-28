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Google предупредило об отключении миллиона коротких URL-адресов

Корпорация Google заявила о прекращении работы коротких URL-адресов в 2025 году

2:15
Наука

Корпорация Google уведомила специалистов в области веб-разработки о предстоящем прекращении функционирования определенного количества укороченных URL-адресов, начинающихся с goo. gl, начиная с 23 августа 2024 года.

Корпорация Google заявила о прекращении работы коротких URL-адресов в 2025 году
Фото: Flickr by Anthony Quintano, CC BY 2.0

Вместо целевых веб-страниц пользователи будут видеть специальные информационные сообщения, призывающие обновить адреса, поскольку в 2025 году эти ссылки будут полностью ликвидированы. По мере приближения указанной даты частота появления предупреждений будет увеличиваться, однако в Google не питают иллюзий относительно того, что все обратят внимание на эту проблему.

Метод замены длинных веб-адресов на их сокращенные версии когда-то был удобен для всех пользователей, но в настоящее время утратил свою актуальность. Фактически, сервис Google прекратил создание новых сокращенных ссылок еще в 2018 году, продолжая поддерживать работу уже существующих. Теперь и это стало нецелесообразным, и для оптимизации ресурсов сервис просто отключают. Пользователям рекомендуется обратиться к аналогичным услугам других компаний, хотя и они уже считаются устаревшими.

Данные изменения, несомненно, окажут негативное влияние на функционирование Интернета, однако альтернативных решений пока не предложено. Современная сеть существенно отличается от той, что была в 2018 году: все меньше людей переходят по ссылкам на веб-сайты, а сами сайты становятся менее востребованными. Активность пользователей смещается в сторону мобильных приложений и различных сервисов под управлением искусственного интеллекта, для которых технология сокращения ссылок не является необходимой.

Основная проблема заключается в том, что невозможно оценить количество ссылок на все еще полезные и важные для работы организаций адреса, которые будут утрачены. Речь идет о миллиардах URL-адресов, и маловероятно, что разработчики успеют обновить даже большую их часть в установленные сроки.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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