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Учёные спасают мир от катастрофы: мангровые леса больше не в опасности

Учёные нашли способ защиты мангровых лесов от опасной инфекции

1:12
Наука

Американские ученые из Университета Центральной Флориды (UCF) разработали инновационный метод сохранения мангровых зарослей, которые играют ключевую роль в защите прибрежных районов от штормов и обеспечении среды обитания для многих диких видов.

Учёные нашли способ защиты мангровых лесов от опасной инфекции
Фото: unsplash.com by Natalie Collins missnjc, PDM

Мангровым лесам угрожает инфекция, вызванная грибками Curvularia, Neopestalotiopsis и Pestalotiopsis, которая активируется под воздействием стрессовых факторов, таких как перепады температуры и вредители. Чтобы противостоять этому, специалисты из UCF создали питательный "коктейль" из наночастиц магния и серы (MgSuN). Лабораторные испытания показали, что обработка этим раствором замедляет рост патогенных организмов до 95% по сравнению с необработанными образцами, сообщает Газета.Ru.

Исследователи отмечают, что эта формула действует как антибиотик и поливитамин, оказывая значительный эффект в укреплении здоровья зараженных мангровых деревьев в питомниках.

Новое открытие представляет собой важный шаг в сохранении мангровых экосистем, находящихся под угрозой из-за инфекций.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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