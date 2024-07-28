Инженеры российской компании "Лаборатория 13" представили инновационную компактную систему нейтрализации беспилотных летательных аппаратов под названием "Карман". По своим габаритам это устройство сопоставимо с обычной портативной радиостанцией.
Модифицированная военная версия данного изобретения уже успешно прошла все необходимые испытания. В ближайшем будущем планируется его активное внедрение в мотострелковые подразделения, артиллерийские расчеты и поисково-эвакуационные группы.
В ходе проведенных тестов было установлено, что FPV-дрон полностью утрачивал сигналы управления на дистанции около 150 метров от устройства, а на расстоянии примерно 200 метров окончательно зависал в воздухе.
Подобно другим аналогичным разработкам, "Карман" функционирует путем блокировки каналов управления беспилотными аппаратами. Устройство может работать как в автономном режиме, так и автоматически, получая информацию от детектора БПЛА "Око-П".
Создатели подчеркивают, что помимо компактных размеров, "Карман" отличается доступной ценой, не превышающей 30 000 рублей.
Изначально корпус устройства был изготовлен из алюминиевого сплава, который эффективно отводит тепло от встроенного усилителя и обеспечивает высокую ударопрочность конструкции. Однако во время испытаний выяснилось, что блики на солнце могут демаскировать позицию, поэтому тестировщики рекомендовали сделать корпус менее заметным.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.