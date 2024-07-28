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В России работают над "карманным" подавителелем дронов

Российские инженеры работают над "карманным" подвателем БПЛА

1:37
Наука

Инженеры российской компании "Лаборатория 13" представили инновационную компактную систему нейтрализации беспилотных летательных аппаратов под названием "Карман". По своим габаритам это устройство сопоставимо с обычной портативной радиостанцией.

Российские инженеры работают над "карманным" подвателем БПЛА
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Модифицированная военная версия данного изобретения уже успешно прошла все необходимые испытания. В ближайшем будущем планируется его активное внедрение в мотострелковые подразделения, артиллерийские расчеты и поисково-эвакуационные группы.

В ходе проведенных тестов было установлено, что FPV-дрон полностью утрачивал сигналы управления на дистанции около 150 метров от устройства, а на расстоянии примерно 200 метров окончательно зависал в воздухе.

Подобно другим аналогичным разработкам, "Карман" функционирует путем блокировки каналов управления беспилотными аппаратами. Устройство может работать как в автономном режиме, так и автоматически, получая информацию от детектора БПЛА "Око-П".

Создатели подчеркивают, что помимо компактных размеров, "Карман" отличается доступной ценой, не превышающей 30 000 рублей.

Изначально корпус устройства был изготовлен из алюминиевого сплава, который эффективно отводит тепло от встроенного усилителя и обеспечивает высокую ударопрочность конструкции. Однако во время испытаний выяснилось, что блики на солнце могут демаскировать позицию, поэтому тестировщики рекомендовали сделать корпус менее заметным.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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