В России работают над "карманным" подавителелем дронов

Российские инженеры работают над "карманным" подвателем БПЛА

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженеры российской компании "Лаборатория 13" представили инновационную компактную систему нейтрализации беспилотных летательных аппаратов под названием "Карман". По своим габаритам это устройство сопоставимо с обычной портативной радиостанцией.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Модифицированная военная версия данного изобретения уже успешно прошла все необходимые испытания. В ближайшем будущем планируется его активное внедрение в мотострелковые подразделения, артиллерийские расчеты и поисково-эвакуационные группы.

В ходе проведенных тестов было установлено, что FPV-дрон полностью утрачивал сигналы управления на дистанции около 150 метров от устройства, а на расстоянии примерно 200 метров окончательно зависал в воздухе.

Подобно другим аналогичным разработкам, "Карман" функционирует путем блокировки каналов управления беспилотными аппаратами. Устройство может работать как в автономном режиме, так и автоматически, получая информацию от детектора БПЛА "Око-П".

Создатели подчеркивают, что помимо компактных размеров, "Карман" отличается доступной ценой, не превышающей 30 000 рублей.

Изначально корпус устройства был изготовлен из алюминиевого сплава, который эффективно отводит тепло от встроенного усилителя и обеспечивает высокую ударопрочность конструкции. Однако во время испытаний выяснилось, что блики на солнце могут демаскировать позицию, поэтому тестировщики рекомендовали сделать корпус менее заметным.