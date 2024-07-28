В США создали имплант, способный заменить внешние аппараты

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Ученые создали имплант, способный заменить существующие слуховые аппараты

2:03
Наука

Группа исследователей из четырех ведущих специализированных научных учреждений Соединенных Штатов объединила усилия для разработки инновационного метода борьбы с тугоухостью, вызванной повреждением нервных окончаний в улитке внутреннего уха.

Ученые создали имплант, способный заменить существующие слуховые аппараты
Фото: Freepik by freepik, PDM

В результате их совместной работы был создан миниатюрный микрофон, предназначенный для имплантации пациентам с целью стимуляции кохлеарного нерва.

Инновационное устройство, получившее название UmboMic, отличается от традиционных имплантатов отсутствием необходимости во внешних компонентах. Именно наличие заметных внешних элементов часто становится препятствием для использования имплантатов людьми с нарушениями слуха из-за их видимости окружающим. UmboMic имеет длину, не превышающую размер рисового зерна, а его диаметр составляет всего 200 микрометров. Конструктивно устройство представляет собой печатную плату, расположенную между двумя слоями поливинилидендифторида — материала, обладающего высокой биосовместимостью и выраженными пьезоэлектрическими свойствами.

Имплантат устанавливается в среднем ухе, причем его треугольный кончик контактирует с барабанной перепонкой. При воздействии звуковых волн он начинает вибрировать, что приводит к генерации электрических сигналов в пьезоэлектрическом материале. Эти сигналы усиливаются и передаются по проводам в процессорный модуль, имплантированный под кожу над ухом. После обработки сигналы используются для стимуляции кохлеарного нерва. Важно отметить, что конструкция UmboMic обеспечивает минимизацию электрических помех.

Особого внимания заслуживает тот факт, что в UmboMic внешнее питание требуется только для одного компонента — усилителя. При этом зарядка его батареи может осуществляться беспроводным способом по мере необходимости, что значительно повышает удобство использования устройства для пациентов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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