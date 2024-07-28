BMW открыли "МРТ-центр" для автомобилей

BMW открыли оперативный центр: автомобильное МРТ

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

В одном из сервисных центров BMW, расположенном в Гонолулу, внедрили инновационную услугу, которую сравнивают с медицинской процедурой магнитно-резонансной томографии.

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Объектами диагностики в данном случае выступают транспортные средства клиентов, подвергающиеся оперативному и комплексному обследованию.

Руководители проекта отмечают, что ранее процесс выявления неисправностей осуществлялся вручную и требовал значительных временных затрат, тогда как сейчас эта процедура занимает всего 5 секунд.

Для проведения диагностики автомобиль не нуждается в специальной подготовке — достаточно просто проехать через специализированное сканирующее устройство. Технология, базирующаяся на искусственном интеллекте, обрабатывает полученную информацию и формирует виртуальную модель транспортного средства, на которой отображаются все обнаруженные дефекты. При необходимости эти данные могут быть моментально визуализированы в формате, аналогичном фотографиям, и продемонстрированы владельцу для принятия решения о необходимости ремонта.

Представители BMW акцентируют внимание на том, что "автомобильная МРТ" функционирует с большей точностью, чем человек, не подвержена утомлению и исключает влияние субъективного фактора.

В тестовом сервисном центре действительно наблюдается существенное увеличение скорости обслуживания. Хотя точная стоимость данной инновации не разглашается, руководство филиала в Гонолулу выражает уверенность в том, что повышение эффективности работы их предприятия в скором времени компенсирует затраты на внедрение новой технологии.