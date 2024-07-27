На болгарском курорте случайно нашли римский саркофаг

На пляже Болгарии найден древний римский саркофаг

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

На пляже недалеко от курорта Святых Константина и Елены в Болгарии был случайно обнаружен древний саркофаг римской эпохи.

Фото: Аrkeonews by Bulgaria Ministry of Interior, PDM

Курорт расположен на Черном море, неподалеку от Варны, города с богатой историей, включающей фракийское поселение, древнегреческую колонию и римское влияние.

Саркофаг размером 90x235x75 см украшен сложными рельефными орнаментами, характерными для римского погребального искусства, такими как гирлянды, листья, виноград и головы животных. Он был найден с современной мраморной крышкой, предположительно использовавшейся в качестве стола. Эксперты подозревают, что саркофаг был видоизменен и окрашен современной краской, сообщает Аrkeonews.

Тщательный анализ, проводимый археологами и реставраторами, должен определить, является ли саркофаг подлинной римской реликвией или современным творением, стилизованным под древность. Эта проверка имеет решающее значение для подтверждения его исторической ценности.