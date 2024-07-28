Специалисты из Техасского университета создали инновационный субстрат, получивший название "умная почва". Это изобретение способствует оптимизации условий увлажнения растений, одновременно обеспечивая дозированную подачу ключевых питательных элементов.
На практике это приводит к интенсификации роста сельскохозяйственных культур при существенном сокращении объема воды, необходимого для орошения.
Ключевым компонентом разработки является гидрогель, обладающий способностью абсорбировать значительные объемы атмосферной влаги в ночное время суток и постепенно высвобождать ее для питания растений в дневные часы. Это уникальное свойство достигается путем включения в состав гидрогеля хлорида кальция.
Инновационный субстрат прошел лабораторные испытания в условиях, имитирующих естественную смену дня и ночи. Полученные результаты вселяют оптимизм. В сравнении с контрольной группой, растения, выращенные на почве с добавлением гидрогеля, продемонстрировали увеличение темпов роста на 138% при одновременном снижении потребности в прямом поливе на 40%. Это свидетельствует о потенциале данной технологии для развития устойчивого земледелия в регионах, испытывающих острый дефицит пресноводных ресурсов.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.