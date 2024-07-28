"Умная почва" повысит рост растений на 140%

В Техасе создали "умную почв", способную повысить рост растений

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты из Техасского университета создали инновационный субстрат, получивший название "умная почва". Это изобретение способствует оптимизации условий увлажнения растений, одновременно обеспечивая дозированную подачу ключевых питательных элементов.

Фото: Freepik by freepik, PDM

На практике это приводит к интенсификации роста сельскохозяйственных культур при существенном сокращении объема воды, необходимого для орошения.

Ключевым компонентом разработки является гидрогель, обладающий способностью абсорбировать значительные объемы атмосферной влаги в ночное время суток и постепенно высвобождать ее для питания растений в дневные часы. Это уникальное свойство достигается путем включения в состав гидрогеля хлорида кальция.

Инновационный субстрат прошел лабораторные испытания в условиях, имитирующих естественную смену дня и ночи. Полученные результаты вселяют оптимизм. В сравнении с контрольной группой, растения, выращенные на почве с добавлением гидрогеля, продемонстрировали увеличение темпов роста на 138% при одновременном снижении потребности в прямом поливе на 40%. Это свидетельствует о потенциале данной технологии для развития устойчивого земледелия в регионах, испытывающих острый дефицит пресноводных ресурсов.