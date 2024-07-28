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"Умная почва" повысит рост растений на 140%

В Техасе создали "умную почв", способную повысить рост растений

1:24
Наука

Специалисты из Техасского университета создали инновационный субстрат, получивший название "умная почва". Это изобретение способствует оптимизации условий увлажнения растений, одновременно обеспечивая дозированную подачу ключевых питательных элементов.

В Техасе создали "умную почв", способную повысить рост растений
Фото: Freepik by freepik, PDM

На практике это приводит к интенсификации роста сельскохозяйственных культур при существенном сокращении объема воды, необходимого для орошения.

Ключевым компонентом разработки является гидрогель, обладающий способностью абсорбировать значительные объемы атмосферной влаги в ночное время суток и постепенно высвобождать ее для питания растений в дневные часы. Это уникальное свойство достигается путем включения в состав гидрогеля хлорида кальция.

Инновационный субстрат прошел лабораторные испытания в условиях, имитирующих естественную смену дня и ночи. Полученные результаты вселяют оптимизм. В сравнении с контрольной группой, растения, выращенные на почве с добавлением гидрогеля, продемонстрировали увеличение темпов роста на 138% при одновременном снижении потребности в прямом поливе на 40%. Это свидетельствует о потенциале данной технологии для развития устойчивого земледелия в регионах, испытывающих острый дефицит пресноводных ресурсов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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