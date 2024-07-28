В Сингапуре разработали лекарство, повышающее продолжительность жизни

Сингапурские ученые изобрели лекарство от старости, продлевающее жизнь на 25%

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из сингапурского медицинского учреждения Duke-NUS разработала инновационный метод лечения, направленный на подавление белка IL-11. Предварительно они провели исследование, подтвердившее воздействие данного белка на процессы старения организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Root66, CC BY-SA 3.0

Предполагается, что успешное внедрение этой терапии может открыть новые горизонты в медицине, способствуя увеличению продолжительности жизни и повышению ее качества в пожилом возрасте.

В ходе дополнительного исследования 2017 года была выявлена непрямая взаимосвязь между IL-11 и старением. Активность этого белка способствовала накоплению жировых отложений, снижению физической силы и мышечной массы, а также развитию кардиометаболических патологий. Все эти факторы значительно ослабляют способность организма противостоять различным угрозам, приближая его к гибели. В связи с этим было принято решение попытаться заблокировать IL-11 с целью запуска обратного процесса.

Опыты на грызунах продемонстрировали, что удаление генов, ответственных за экспрессию IL-11, увеличивает продолжительность жизни самцов на 22,5%, а самок — на 25%. Препарат вводили уже пожилым особям, возраст которых соответствовал примерно 55 годам по человеческим меркам. Терапию необходимо было проводить вплоть до естественной смерти от старости. Было замечено, что у подопытных мышей вредоносный белый жир трансформировался в полезный бурый, что привело к усиленному сжиганию калорий, снижению избыточного веса и уменьшению нагрузки на сосуды и суставы.

Кроме того, блокировка IL-11 способствовала снижению частоты возникновения онкологических заболеваний у пожилых мышей. Одновременно наблюдалось замедление процесса укорачивания теломер у исследуемых особей и повышение эффективности работы митохондрий. Все эти аспекты пока находятся на стадии изучения, и не стоит ожидать скорого появления "эликсира молодости" для людей.

С другой стороны, потенциальный рынок оценивается в 38 триллионов долларов США за каждый гарантированно добавленный год жизни человека. Поэтому интерес к данному направлению исследований чрезвычайно высок, и можно рассчитывать на новые научные прорывы в ближайшем будущем.