Древние рисунки в Амазонии раскрывают тайны жизни 12,5 тысяч лет назад

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Обнаружены древние наскальные рисунки в Колумбии

1:33
Наука

Международная группа археологов из Великобритании и Колумбии провела исследование наскальных рисунков, найденных на скалах Серро Асуль в Серрания де ла Линдоса, Колумбия.

Обнаружены древние наскальные рисунки в Колумбии
Фото: Simón Bolívar University by José Miguel Pérez-Gómez/

Эти рисунки, возраст которых составляет около 12,5 тысяч лет, представляют собой галерею из 3223 изображений людей и животных. Исследователи идентифицировали 22 вида животных, включая оленей, птиц, пекари, ящериц, черепах и тапиров. Они обнаружили, что 58% рисунков являются образными, половина из которых представляет зверей, а также сцены с людьми, занимающимися рыбной ловлей, сообщает Journal of Anthropological Archaeology.

Сравнение изображений животных с древними костями, найденными в близлежащих раскопках, показало, что пропорциональное представление видов на рисунках не соответствует пропорции костей. Это свидетельствует о том, что коренные народы Южной Америки рисовали не только тех животных, которых они ели, а их рацион включал разнообразные виды, такие как рыба, млекопитающие и рептилии.

Исследователи из Эксетерского университета также отметили, что некоторые рисунки на скалах имеют мифологические мотивы, демонстрируя превращения людей в животных и наоборот, что указывает на богатый фольклор и тесную связь древних американцев с природой.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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