NASA на грани провала: астронавты не могут вернуться на Землю уже 50 дней

Первый экипаж космического корабля Starliner — астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор — более семи недель находится на борту МКС, хотя их миссия должна была длиться всего семь дней. Точная дата их возвращения на Землю пока неизвестна.
Проблемы начались во время стыковки, когда часть двигателей вышли из строя из-за частоты импульсов. NASA сообщает, что инженеры на Земле продолжают тестировать двигатели, чтобы выяснить, смогут ли они выдержать обратный полет. Помимо этого, выявлены утечки гелия и проблемы с батареями, рассчитанными на 45 дней, тогда как Starliner уже в космосе дольше этого срока. Теперь эксплуатационный срок батарей увеличен до 90 дней, сообщает Naked Science.
Проблемы корабля продолжают нарастать, вызывая серьезные опасения по поводу успешного возвращения экипажа.
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