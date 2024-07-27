NASA на грани провала: астронавты не могут вернуться на Землю уже 50 дней

Экипаж Starliner остаётся на МКС из-за проблем с двигателями

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Первый экипаж космического корабля Starliner — астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор — более семи недель находится на борту МКС, хотя их миссия должна была длиться всего семь дней. Точная дата их возвращения на Землю пока неизвестна.

Фото: spaceflight.nasa.gov by НАСА, PDM

Проблемы начались во время стыковки, когда часть двигателей вышли из строя из-за частоты импульсов. NASA сообщает, что инженеры на Земле продолжают тестировать двигатели, чтобы выяснить, смогут ли они выдержать обратный полет. Помимо этого, выявлены утечки гелия и проблемы с батареями, рассчитанными на 45 дней, тогда как Starliner уже в космосе дольше этого срока. Теперь эксплуатационный срок батарей увеличен до 90 дней, сообщает Naked Science.

Проблемы корабля продолжают нарастать, вызывая серьезные опасения по поводу успешного возвращения экипажа.