Земля чудом избежала катастрофы: мощнейшая солнечная вспышка могла нанести серьёзный ущерб

Сильнейшая солнечная вспышка обошла Землю стороной

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

23 июля произошла мощная солнечная вспышка класса X14, почти вдвое превышающая по силе майскую вспышку класса X8.7.

Фото: flickr.com by NASA, CC BY 2.0

Эта вспышка, сильнейшая за последние годы, произошла на обратной стороне Солнца, благодаря чему Земля избежала её последствий.

Вспышка сопровождалась корональным выбросом массы (КВМ), который может нарушить работу радиосвязи и спутников, вплоть до их повреждения и схода с орбиты. Однако, поскольку выброс произошёл на обратной стороне Солнца, он ушёл в пустоту. Если бы солнечное пятно, вызвавшее вспышку, было направлено к Земле, это привело бы к геомагнитной буре, повреждению энергетической и другой инфраструктуры планеты, сообщает Хайтек.

Солнечное возмущение вызывает движение магнитного поля Земли, индуцируя постоянные токи в длинных металлических конструкциях, что создаёт нагрузку на электронное и электрическое оборудование, увеличивая риск аварий.